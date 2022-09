In de beroepsprocedure na de veroordeling van IAB Europe rond de Europese advertentiestandaarden, stelt het Marktenhof prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie. Die moet zo mee bepalen of de Europese privacywetgeving werd overtreden.

De zaak gaat over de veroordeling van IAB Europese van begin dit jaar. De sectorvereniging kreeg toen een boete van 250.000 euro door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) omdat de Europese systemen voor online advertenties niet aan de GDPR (AVG) wetgeving voldoen en dat IAB daarbij de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is. IAB Europe is het daar niet mee eens en ging in beroep.

De zaak zet het hele Europese ecosysteem voor online advertenties op losse schroeven want naast de boete, moet het door IAB Europe ontwikkelde TCF (Transparency and Consent Framework) worden herzien. Het gaat onder meer over de manier waarop je cookies goedkeurt. Maar omdat IAB Europe haar zetel in België heeft, was de Belgische GBA de partij die het voortouw nam tegen het systeem.

Persoonsgegeven of niet?

Nu stelt het Marktenhof, een deel van het Hof van Beroep, extra vragen aan Europa over die zaak. Het gaat daarbij onder meer over de status van IAB Europe als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en de vraag of TC String als persoonsgegeven wordt beschouwd. TC string is waar data rond de voorkeuren van een gebruiker wordt vastgelegd, die vervolgens wordt uitgewisseld met spelers in het ecosysteem van online adverteerders. Maar is is gekoppeld aan een identificeerbare gebruiker.

De Gegevensbeschermingsautoriteit laat in een reactie weten dat het blij is dat het Europees Hof zich zal uitspreken over een aantal onderdelen van de zaak. 'De zaak IAB Europe, waarover wij ons in februari hebben uitgesproken, heeft een impact die veel verder reikt dan België,' zegt Hielke Hijmans, Voorzitter van de Geschillenkamer. Daarom vinden wij het goed dat de beslissing op Europees niveau wordt besproken, bij het Hof van Justitie van de EU.'

De zaak gaat over de veroordeling van IAB Europese van begin dit jaar. De sectorvereniging kreeg toen een boete van 250.000 euro door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) omdat de Europese systemen voor online advertenties niet aan de GDPR (AVG) wetgeving voldoen en dat IAB daarbij de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is. IAB Europe is het daar niet mee eens en ging in beroep.De zaak zet het hele Europese ecosysteem voor online advertenties op losse schroeven want naast de boete, moet het door IAB Europe ontwikkelde TCF (Transparency and Consent Framework) worden herzien. Het gaat onder meer over de manier waarop je cookies goedkeurt. Maar omdat IAB Europe haar zetel in België heeft, was de Belgische GBA de partij die het voortouw nam tegen het systeem.Nu stelt het Marktenhof, een deel van het Hof van Beroep, extra vragen aan Europa over die zaak. Het gaat daarbij onder meer over de status van IAB Europe als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en de vraag of TC String als persoonsgegeven wordt beschouwd. TC string is waar data rond de voorkeuren van een gebruiker wordt vastgelegd, die vervolgens wordt uitgewisseld met spelers in het ecosysteem van online adverteerders. Maar is is gekoppeld aan een identificeerbare gebruiker.De Gegevensbeschermingsautoriteit laat in een reactie weten dat het blij is dat het Europees Hof zich zal uitspreken over een aantal onderdelen van de zaak. 'De zaak IAB Europe, waarover wij ons in februari hebben uitgesproken, heeft een impact die veel verder reikt dan België,' zegt Hielke Hijmans, Voorzitter van de Geschillenkamer. Daarom vinden wij het goed dat de beslissing op Europees niveau wordt besproken, bij het Hof van Justitie van de EU.'