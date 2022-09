Het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Hof van Justitie in Luxemburg, veroordeelt Google en moederbedrijf Alphabet tot een boete van 4,125 miljard euro.

Google was bij het Gerecht van de Europese Unie in beroep gegaan tegen een veroordeling door de Europese Commissie in 2018. De Commissie had de Amerikaanse techgigant toen een boete opgelegd van 4,34 miljard euro omdat Google misbruik zou hebben gemaakt van de machtspositie van zijn zoekmachine en van de Google Play Store, waar Android-apps kunnen worden gedownload.

In zijn uitspraak van bevestigt het Gerecht van de Europese Unie grotendeels de beslissing van de Europese Commissie, al wordt de boete wel lichtjes verlaagd tot 4,125 miljard euro.

