Europees navigatienetwerk bedient miljard telefoons

Een miljard smartphones over de hele wereld zijn inmiddels aangesloten bij het navigatienetwerk Galileo. Dat is de Europese tegenhanger van het gps-netwerk, dat van het Amerikaanse leger is. Volgens de Europese Commissie is Galileo maandag door de grens van een miljard aansluitingen gegaan.

