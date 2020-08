Een besluit van Europese toezichthouders over een privacyonderzoek naar Twitter loopt vertraging op. De Ierse Data Protection Commission (DPC) wil Twitter een boete opleggen, maar privacywaakhonden uit andere landen uiten bezwaren, zo meldt Reuters.

Het onderzoek draait om afgeschermde tweets van gebruikers die via de Twitter-app voor Android toch openbaar waren gemaakt. Dit kwam door een bug die de instelling om tweets privé te maken per ongeluk uitschakelde. Er wordt momenteel onderzocht of Twitter de toezichthouder tijdig op de hoogte heeft gesteld van het incident. Aangezien het hoofdkantoor van Twitter in Ierland is gevestigd, is het de Ierse toezichthouder die zich over de kwestie buigt.

Tweederdemeerderheid nodig

De Ierse Data Protection Commission wil Twitter naar verwachting een boete opleggen voor het schenden van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Die kan oplopen tot 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf óf 20 miljoen euro, afhankelijk van welk bedrag hoger uitvalt.

Maar omdat Twitter ook in andere EU-lidstaten actief is, moet de Ierse toezichthouder zijn voorlopig besluit voorleggen aan andere Europese waakhonden. Ook hun oordeel moet vervolgens worden meegenomen in het definitieve besluit. Graham Doyle, Deputy Commissioner bij de DPC, meldt in een verklaring dat een aantal toezichthouders hierbij bezwaren heeft geuit.

De DPC verwijst de zaak daarom door naar de European Data Protection Board (EPDB). Deze heeft een maand de tijd om een tweederdemeerderheid voor het oordeel te vinden. Lukt dat niet, dan wordt nogmaals een maand uitgetrokken om een absolute meerderheid te vinden. Mocht dat ook niet lukken, dan stemt de EPDB over het besluit.

