Astronauten roepen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA op om eigen raketten te ontwikkelen om mensen de ruimte in te lanceren. Momenteel gaan Europese astronauten mee met missies van andere landen en bedrijven

De Association of Space Explorers, de belangengroep van Europese astronauten, vraagt de Europese politici om te investeren in eigen crewcapsules. Daarmee kan ESA dan zelf bemande vluchten uitvoeren. Dat kan met de huidige raketten niet. Willen Europese astronauten mee de ruimte in, dan gebeurt dat momenteel door zitjes te kopen op raketten van bijvoorbeeld Rusland of het bedrijf SpaceX. De raketten van ESA zelf, zoals de Ariane 5, laten geen bemande vluchten toe. Volgens de belangenorganisatie is de tijd gekomen dat Europa zelf zijn infrastructuur hierrond bouwt. 'Europese leiders moeten met grote spoed beslissen of Europa zijn ambities versnelt en in de voorhoede van ruimteverkennende landen blijft, of dat het achter gaat lopen en een rol krijgt van junior-partner voor in de komende decennia', schrijven ze in het manifest.