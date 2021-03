De Europese bankenautoriteit (EBA) heeft haar e-mailsysteem offline gehaald na een cyberaanval. Dat heeft de EBA zelf bekendgemaakt. Het gaat om een aanval via gaten in het mailsysteem Exchange van Microsoft.

Vorige week waarschuwde Microsoft dat hackers via lekken in de veiligheid van zijn Exchange-software kunnen inbreken in het mailsysteem en er ook malware kunnen achterlaten om langetermijntoegang te krijgen tot systemen. Hackers uit China zouden al misbruik hebben gemaakt van de achterpoortjes.

Aanvankelijk was sprake van aanvallen op Amerikaanse bedrijven en instellingen, maar mogelijk zijn er in de hele wereld slachtoffers. De Europese bankentoezichthouder EBA is er een van. Mogelijk konden hackers aan persoonlijke gegevens via e-mails, luidt het. Er loopt een onderzoek. Uit voorzorg heeft de EBA beslist om zijn e-mailsysteem voorlopig offline te halen.

Microsoft heeft software-updates vrijgegeven om de gaten in het e-mailsysteem te dichten. Het softwarebedrijf riep zijn klanten op om die te installeren. Ook het Belgische Federal Cyber Emergency Team, dat online veiligheidsproblemen opvolgt, heeft een waarschuwing verspreid over het probleem.

