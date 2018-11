Europese belasting van techgiganten is nog niet voor meteen: Ierland en Duitsland staan op de rem

"De richtlijn moet voor het einde van het jaar goedgekeurd worden. Dat is een duidelijke rode lijn voor Frankrijk", maakte Le Maire duidelijk. "Maar we staan open voor een uitstel van de inwerkingtreding om de Oeso de tijd te geven om een meer compleet voorstel uit te werken", voegde hij toe.

Frankrijk trekt al sinds de zomer van 2017 de kar voor een Europees project voor de belasting van de digitale sector. Duitsland staat niet afkering tegen het idee, maar minister Olaf Scholz liet maandag verstaan dat een Europese regeling enkel in werking kan treden indien er "binnen een jaar, anderhalf jaar" geen oplossing op internationaal niveau wordt gevonden.

Het staat enigszins haaks op het oorspronkelijke voornemen van Frankrijk en de Europese Commissie, die deze lente een kortetermijnoplossing had voorgesteld in afwachting van een internationale regeling. Volgens het plan dat op tafel lag zou die er nog dit jaar moeten komen. Een aantal lidstaten staat echter op de rem. Ierland bijvoorbeeld, waar een aantal Amerikaanse giganten hun Europese hoofdkwartier hebben, maar ook Duitsland, dat vreest voor een escalatie van de handelsspanningen met de Verenigde Staten.

'Fiscale gerechtigheid'

Volgens Le Maire bestaat er onder de Europese ministers voldoende politieke wil om tegen december een akkoord te bereiken over de richtlijn. De Fransman erkent dat er nog "technische bekommernissen" zijn, maar die "mag niemand aangrijpen om zijn politieke verantwoordelijkheid te ontlopen". "Wat hier op het spel staat, is fiscale gerechtigheid en fiscale efficiëntie voor alle Europese landen", zei hij.

Europa wil dat techreuzen zoals Amazon, Facebook, Apple en Google een eerlijkere bijdrage leveren aan de nationale schatkisten. Deze bedrijven zijn gevestigd in de fiscaal aantrekkelijke landen, maar draaien heel wat omzet in andere landen, waar ze dan geen of amper belastingen betalen.