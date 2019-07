is redacteur bij Data News

Burgers uit de EU die in Groot-Brittannië wonen mochten door de Brexit niet langer een .EU-domeinnaam aanvragen of vernieuwen. Die regels worden nu aangepast.

De vreemde maatregel, die al enkele keren werd bijgesteld, stelde sinds januari dat wie een .EU-domeinnaam wou aanvragen of vernieuwen, dat niet kon met een Brits adres. Ook EU-burgers die in het land verbleven vielen daaronder.

Die maatregel leidde tot enig ongenoegen, in die mate dat Europa haar beslissing nu bijstelt waardoor een Brits adres niet langer een probleem is. De maatregel is van toepassing vanaf 19 oktober.

Het .EU-domein wordt beheerd door EURid, een consortium van DNS Belgium en haar Italiaanse tegenhanger IIT-CNR. Momenteel zijn er bijna 3,7 miljoen .EU-registraties actief. 188.505 daarvan werden vastgelegd vanuit de UK. Daarmee is het land de zesde grootste afnemer, na Duitsland, Nederland, Frankrijk, Polen en Italië.