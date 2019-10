Frankrijk gaat samenwerken met Duitsland om een Europese clouddienst van de grond te krijgen. Het platform, Gaia-X genaamd, moet een tegenhanger van reuzen als Amazon, Microsoft, Google en Alibaba worden.

Het was de bedoeling dat Duits minister van Economie Peter Altmaier het Gaia-X-project dinsdag zou presenteren op de techbeurs Digital Summit in Dortmund. Na een toespraak viel hij echter van het podium en werd hij afgevoerd naar de kliniek.

In de aanloop naar de voorstelling raakte de eerste informatie over de clouddienst wel al bekend in de Duitse pers. Gaia-X, vernoemd naar de godin van de natuur en de aarde, zou tegen het einde van volgend jaar worden geïmplementeerd. Grote Duitse bedrijven zoals Bosch, SAP, Deutsche Telekom, Deutsche Bank en Siemens zullen bij de ontwikkeling worden betrokken, evenals andere Europese partners, vooral uit Frankrijk.

Met het gezamenlijk project willen Duitsland en Frankrijk een "veilige data-infrastructuur" bouwen. "Data zijn de belangrijkste grondstoffen van de toekomst. Daarom hebben Duitsland en Europa een infrastructuur nodig die soevereiniteit waarborgt en het mogelijk maakt om data meer te delen, op een veilige manier", aldus de Duitse overheid.