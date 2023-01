De Europese Commissie werkt aan een lijst met bezwaren over de overname van gameontwikkelaar Activision Blizzard door Microsoft. Ze nodigt Microsoft uit om meer toezeggingen te doen en bindende afspraken te maken.

Dit meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die vertrouwd zijn met de materie. De overname van Activision Blizzard door Microsoft leidt in de Europese Unie tot zorgen. Zo wordt gevreesd dat de Amerikaanse technoliereus spellen van de ontwikkelaar exclusief of eerder beschikbaar zal maken voor zijn Xbox-gameconsoles.

Microsoft kondigde begin vorig jaar aan Activision Blizzard te willen overnemen voor 68,7 miljard dollar. Het is daarmee een van de meest omvangrijke overnames in de techsector ooit; de overname staat in de top vijf.

Microsoft deed eerder al toezeggingen, en beloofde onder meer concurrenten niet te benadelen. Dit was echter niet voldoende om de zorgen van de Europa weg te nemen. De Europese Commissie besluit uiterlijk 11 april of de overname doorgang kan vinden.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

Dit meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die vertrouwd zijn met de materie. De overname van Activision Blizzard door Microsoft leidt in de Europese Unie tot zorgen. Zo wordt gevreesd dat de Amerikaanse technoliereus spellen van de ontwikkelaar exclusief of eerder beschikbaar zal maken voor zijn Xbox-gameconsoles.Microsoft kondigde begin vorig jaar aan Activision Blizzard te willen overnemen voor 68,7 miljard dollar. Het is daarmee een van de meest omvangrijke overnames in de techsector ooit; de overname staat in de top vijf.Microsoft deed eerder al toezeggingen, en beloofde onder meer concurrenten niet te benadelen. Dit was echter niet voldoende om de zorgen van de Europa weg te nemen. De Europese Commissie besluit uiterlijk 11 april of de overname doorgang kan vinden.In samenwerking met Dutch IT-channel.