Europese Commissie: 'Geduld met Facebook raakt stilaan op'

De Europese Commissie vindt dat Facebook aan zijn gebruikers niet duidelijk genoeg maakt wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt. Het bedrijf zegt in de gebruiksvoorwaarden dat die gegevens gebruikt worden om de gebruikerservaring te verbeteren, maar zegt er niet bij dat die gegevens ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

"Veel mensen weten niet dat Facebook het absolute copyright claimt op alles wat zij op Facebook zetten, zelfs als ze hun account stopgezet hebben'', aldus Jourová. In de gebruikersvoorwaarden is dat moeilijk te vinden. "Ik wil dat Facebook daarover volstrekt duidelijk is tegen zijn gebruikers.''

"Facebook verzekerde me dat het de voorwaarden zou aanpassen, maar het duurt te lang. Mijn geduld heeft zijn grenzen bereikt", zei Jourová nog. "De tijd van beloftes is voorbij, het is tijd voor actie. Als de wijzigingen tegen het einde van het jaar niet doorgevoerd zijn, zal ik de bevoegde autoriteiten vragen om snel op te treden en het bedrijf te sanctioneren".