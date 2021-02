Europa moet 'significant' meer investeren in 5G om alle innovatiemogelijkheden van de technologie te benutten. Het verschil met de VS wordt anders te groot. Dat komt naar voren in een nieuw onderzoek van de Europese Commissie (EC) en de Europese Investeringsbank (EIB).

In het onderzoek staat dat er een groot verschil zit tussen de hoeveelheid geld die de Verenigde Staten in 5G steken en hoeveel Europese investeringen er zijn. Dat gat zou jaarlijks tussen de 4,6 en 6,6 miljard euro bedragen en beperkend werken voor de snelle ontwikkeling van 5G in Europa. 'Het continent loopt het risico om achter te blijven in de race om 5G-leiderschap', schrijft de EIB.

De EC gaat onderzoeken welke stappen genomen moeten worden om het verschil tussen de VS en Europa te verkleinen. Overheidsinvesteringen zouden daarbij als versneller voor durfkapitaal moeten werken.

Kleine bedrijven

'Juist kleine bedrijven kunnen profiteren van de overgang naar 5G', zegt Teresa Czerwińska, vicepresident van de EIB. 'We hebben de flexibiliteit en creativiteit van zulke ondernemingen nodig om ervoor te zorgen dat Europa de boot niet mist.' Uit het onderzoek zou blijken dat kmo's en start-ups niet goed weten welke Europese financieringsmogelijkheden ze hebben rondom 5G.

Volgens de onderzoekers is 5G een belangrijke factor in het behouden van het Europese concurrentievermogen en het creëren van economische groei. Ook Europese digitale autonomie wordt als een speerpunt genoemd.

In het onderzoek staat dat er een groot verschil zit tussen de hoeveelheid geld die de Verenigde Staten in 5G steken en hoeveel Europese investeringen er zijn. Dat gat zou jaarlijks tussen de 4,6 en 6,6 miljard euro bedragen en beperkend werken voor de snelle ontwikkeling van 5G in Europa. 'Het continent loopt het risico om achter te blijven in de race om 5G-leiderschap', schrijft de EIB.De EC gaat onderzoeken welke stappen genomen moeten worden om het verschil tussen de VS en Europa te verkleinen. Overheidsinvesteringen zouden daarbij als versneller voor durfkapitaal moeten werken.'Juist kleine bedrijven kunnen profiteren van de overgang naar 5G', zegt Teresa Czerwińska, vicepresident van de EIB. 'We hebben de flexibiliteit en creativiteit van zulke ondernemingen nodig om ervoor te zorgen dat Europa de boot niet mist.' Uit het onderzoek zou blijken dat kmo's en start-ups niet goed weten welke Europese financieringsmogelijkheden ze hebben rondom 5G.Volgens de onderzoekers is 5G een belangrijke factor in het behouden van het Europese concurrentievermogen en het creëren van economische groei. Ook Europese digitale autonomie wordt als een speerpunt genoemd.