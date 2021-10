De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek naar de overname van de Britse chipontwerper Arm door de Amerikaanse halfgeleiderproducent Nvidia. Ze vreest een negatieve impact op de prijzen en concurrentie in de sector.

Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager werpt met name problemen met de intellectuele eigendomsrechten van Arm op. Die zouden minder toegankelijk worden voor bedrijven die concurreren met producten van Nvidia, bijvoorbeeld in datacenters, de autosector en het internet der dingen. Dat zou 'verstorende effecten kunnen hebben op vele markten waar halfgeleiders worden gebruikt', stelt Vestager in een mededeling.

Het Japanse Softbank, het moederhuis van Arm, had in september vorig jaar aangekondigd dat het een akkoord had bereikt over een overname door Nvidia. Met de transactie zou een bedrag van 40 miljard dollar gemoeid zijn. In augustus van dit jaar hadden ook de Britse mededingingsautoriteiten al laten weten dat ze de overname van naderbij willen onderzoeken. De Europese Commissie heeft nu tot 15 maart 2022 om een verdict te vellen.

