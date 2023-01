'Er mag geen twijfel over bestaan dat de gegevens van gebruikers in Europa veilig zijn en niet blootgesteld worden aan illegale toegang van autoriteiten uit derde landen', stelde vicevoorzitter Vera Jourova na afloop van een gesprek met Shou Zi Chew, ceo van de populaire Chinese video-app.

Volgens een Europese read-out van het onderhoud voelde Jourova Chew aan de tand over bezorgdheden rondom de bescherming van persoonsgegevens, kindveiligheid, de verspreiding van Russische desinformatie en de transparantie over betaalde politieke content. 'Ik reken op TikTok om zijn engagementen volledig uit te voeren en alles te doen om de Europese wetgeving te respecteren en het vertrouwen van Europese regulatoren te herwinnen', verklaarde ze.

TikTok ligt al langer in het vizier van Europese overheden. Bij de Ierse privacyregulator loopt er een onderzoek naar mogelijke schendingen van de Europese GDPR-regels over de verwerking van persoonsgegevens en de illegale overdracht naar China. Bovendien krijgen online platforms binnenkort, met de inwerkingtreding van de Europese wet inzake digitale diensten (DSA), te maken met een nieuwe waaier aan verplichtingen, onder meer inzake desinformatie.

Jourova zegt alvast te waarderen dat TikTok de nieuwe gedragscode over desinformatie heeft ondertekend en Europese sancties tegen Russische propagandakanalen heeft uitgevoerd. De video-app erkent volgens de read-out dat buitenlandse overheden de content op het platform proberen te manipuleren. TikTok zal in het kader van de gedragscode binnenkort ook verslag uitbrengen bij de Commissie over de inspanningen die het bedrijf op dat vlak levert.

Jourova sprak Chew ook over berichten dat TikTok-medewerkers in China gegevens op het platform hebben gebruikt om westerse journalisten te bespioneren. De ceo bevestigde volgens de read-out dat de medewerkers in de fout waren gegaan en niet langer werken voor het bedrijf. Chew sprak niet enkel met Jourova, maar ook met vicevoorzitter en eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager, eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson en eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders. Ook de Belg beklemtoonde het belang van de GDPR-regels en de samenwerking met de Ierse regulator. 'De regels zijn duidelijk en moeten volledig nageleefd worden', klonk het. Reynders erkende dat TikTok vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen haatzaaierij, maar hij ziet ook nog ruimte voor verbetering.

