De Europese Commissie is een mededingingsonderzoek gestart naar de consumentenmarkt voor Internet of Things-producten en -diensten. Te denken valt onder meer aan stemassistenten, wearables en smart home-toepassingen. Europa wil weten of er in deze sector geen risico bestaat op monopolievorming.

Internet of Things-apparaten als slimme speakers en smartwatches verzamelen een enorme hoeveelheid gegevens van gebruikers. De Europese Commissie gaat nu onderzoeken of techreuzen als Google en Apple hun controle over deze data niet gaan misbruiken om de concurrentie dwars te zitten.

Eindeloze mogelijkheden

'De IoT-markt voor consumenten zal de komende jaren enorm groeien', zegt Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. 'Denk aan slimme koelkasten die zelf een boodschappenlijstje samenstellen én de bestelling regelen, en aan een bezorgdienst die met een stemopdracht je voordeur kan openen om de bestelling af te leveren. De mogelijkheden zijn schier eindeloos.'

Volgens Vestager vormen 'grote hoeveelheden data van gebruikers' de sleutel tot succes in de IoT-sector. 'Daarom moeten we ervoor zorgen dat de marktleiders hun controle over die data niet aanwenden om de concurrentie te verstoren, of om andere bedrijven uit te sluiten van deze markt', stelt ze.

Indicaties voor dubieuze praktijken

Volgens de EC zijn er, hoewel de sector nog jong is, indicaties dat 'bepaalde praktijken van bepaalde bedrijven' de IoT-sector danig zouden kunnen gaan verstoren. Meer bepaald zouden er aanwijzingen zijn voor 'restricties inzake datatoegang en interoperabiliteit' en het 'voortrekken (self-preferencing) van eigen technologie en standaarden'.

Het onderzoek van de Europese Commissie strekt zich uit van wearables (smartwatches en activiteitentrackers) over connected devices in huis tot spraakassistenten en streamingdiensten voor muziek en video. In de komende weken stuurt de EC een informatieverzoek naar enkele honderden bedrijven die in de Europese Unie betrokken zijn bij de IoT-sector. In de lente van volgend jaar moet er een voorlopig rapport verschijnen, gevolgd door een finaal rapport in de zomer van 2022.

