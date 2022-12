Meta zou zijn positie hebben misbruikt om het eigen advertentieplatform Marketplace aan de man te brengen.

De Europese Commissie meent dat het Amerikaanse internetconcern Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram, zijn macht misbruikt om zijn eigen advertentieplatform Marketplace aan de man te brengen. Dat is tegen de Europese concurrentieregels. Het gaat nog maar om een voorlopige bevinding, die verder wordt onderzocht. Meta krijgt nog de kans om zich te verdedigen. Maar als deze conclusie bevestigd wordt, dreigt een miljardenboete voor het Amerikaanse bedrijf.

Facebook geeft zijn miljarden gebruikers automatisch toegang tot Marketplace, waar ze hun spullen kunnen adverteren of zoekertjes kunnen plaatsen. Ze krijgne die toegang, of ze daar nu vragende partij voor zijn of niet. Dat geeft Marketplace een concurrentieel voordeel tegenover sectorgenoten zoals eBay of Marktplaats, meent de Commissie.

Bovendien zou Facebook ook eenzijdig oneerlijke handelsvoorwaarden opleggen aan concurrenten die adverteren op Facebook en Instagram. Meta zou hun data gebruiken ten voordele van zijn eigen Marketplace. Volgens de Commissie is dat 'ongerechtvaardigd en disproportioneel'. De Europese Commissie opende in juni 2021 een onderzoek tegen Facebook - nu Meta. De uiteindelijke boete voor misbruik van dominante marktpositie kan oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet.

De Europese toezichthouders straffen Microsoft, Amazon, Google, Apple en Meta de laatste jaren geregeld voor het overtreden van concurrentie- of privacyregels. Meta kreeg voor overtredingen door dochters Facebook en Instagram voor honderden miljoenen euro's aan boetes opgelegd. Het bedrijf zelf zou voor mogelijke nieuwe boetes al miljarden opzij hebben gelegd.

De Europese Commissie meent dat het Amerikaanse internetconcern Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram, zijn macht misbruikt om zijn eigen advertentieplatform Marketplace aan de man te brengen. Dat is tegen de Europese concurrentieregels. Het gaat nog maar om een voorlopige bevinding, die verder wordt onderzocht. Meta krijgt nog de kans om zich te verdedigen. Maar als deze conclusie bevestigd wordt, dreigt een miljardenboete voor het Amerikaanse bedrijf.Facebook geeft zijn miljarden gebruikers automatisch toegang tot Marketplace, waar ze hun spullen kunnen adverteren of zoekertjes kunnen plaatsen. Ze krijgne die toegang, of ze daar nu vragende partij voor zijn of niet. Dat geeft Marketplace een concurrentieel voordeel tegenover sectorgenoten zoals eBay of Marktplaats, meent de Commissie. Bovendien zou Facebook ook eenzijdig oneerlijke handelsvoorwaarden opleggen aan concurrenten die adverteren op Facebook en Instagram. Meta zou hun data gebruiken ten voordele van zijn eigen Marketplace. Volgens de Commissie is dat 'ongerechtvaardigd en disproportioneel'. De Europese Commissie opende in juni 2021 een onderzoek tegen Facebook - nu Meta. De uiteindelijke boete voor misbruik van dominante marktpositie kan oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet. De Europese toezichthouders straffen Microsoft, Amazon, Google, Apple en Meta de laatste jaren geregeld voor het overtreden van concurrentie- of privacyregels. Meta kreeg voor overtredingen door dochters Facebook en Instagram voor honderden miljoenen euro's aan boetes opgelegd. Het bedrijf zelf zou voor mogelijke nieuwe boetes al miljarden opzij hebben gelegd.