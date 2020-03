De Europese Commissie werkt aan nieuwe regels voor elektronische toestellen als tablets en smartphones. Daarin zou onder meer worden opgenomen dat die toestellen gebouwd moeten worden om lang mee te gaan, en dat eigenaars het recht hebben om ze te repareren.

Onder de nieuwe regels, die deel uitmaken van Europa's Green Deal, zouden consumenten hun producten makkelijk moeten kunnen (laten) repareren en moeten fabrikanten ook de onderdelen daartoe beschikbaar stellen. Dergelijke 'right to repair' regels gelden in de EU al voor bepaalde elektronische toestellen zoals wasmachines, maar zouden nu moeten worden uitgebreid.

Verder wil de Commissie invoeren dat consumenten de software van hun producten kunnen bijwerken ook na de ondersteuningsperiode van de fabrikant, en moeten er universele laders komen, een eis die al jaren op tafel ligt.

Een en ander moet het milieu sparen en een elektronicacultuur tegengaan waarbij toestellen vaak al na een jaar of twee onbruikbaar worden. Wanneer de regels ingevoerd worden, en hoeveel er van deze plannen overblijft aan het einde van de administratieve rit, is nog niet duidelijk. Ze vormen deel van een Europees klimaatplan dat door de Commissie wordt voorgesteld. Dat plan moet nog door het Europese Parlement en de Europese Raad worden besproken.

Onder de nieuwe regels, die deel uitmaken van Europa's Green Deal, zouden consumenten hun producten makkelijk moeten kunnen (laten) repareren en moeten fabrikanten ook de onderdelen daartoe beschikbaar stellen. Dergelijke 'right to repair' regels gelden in de EU al voor bepaalde elektronische toestellen zoals wasmachines, maar zouden nu moeten worden uitgebreid.Verder wil de Commissie invoeren dat consumenten de software van hun producten kunnen bijwerken ook na de ondersteuningsperiode van de fabrikant, en moeten er universele laders komen, een eis die al jaren op tafel ligt. Een en ander moet het milieu sparen en een elektronicacultuur tegengaan waarbij toestellen vaak al na een jaar of twee onbruikbaar worden. Wanneer de regels ingevoerd worden, en hoeveel er van deze plannen overblijft aan het einde van de administratieve rit, is nog niet duidelijk. Ze vormen deel van een Europees klimaatplan dat door de Commissie wordt voorgesteld. Dat plan moet nog door het Europese Parlement en de Europese Raad worden besproken.