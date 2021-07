De Europese datawaakhond (EDPB) vraagt haar Ierse collega om een onderzoek op te starten naar de controversiële wijzigingen die WhatsApp zopas aanbracht aan zijn gebruiksvoorwaarden.

De EDPB, die de 27 nationale beschermingsautoriteiten verenigt, werd door de Duitse autoriteit op de hoogte gebracht. De Duitsers legden WhatsApp-moeder Facebook een tijdelijk verbod op om data van gebruikers te gebruiken.

Volgens de Europese regulator is het niet nodig om meteen tot een verbod over te gaan. Maar 'rekening houdend met de grote kans' dat Facebook inbreuken pleegt bij de gegevensverwerking, vraagt de EDPB aan de Ierse datawaakhond om 'met prioriteit' een onderzoek op te starten.

Metadata delen

WhatsApp voerde op 15 mei nieuwe privacyregels in voor gebruikers buiten de Europese Unie. Die zijn omstreden, omdat wie de nieuwe voorwaarden accepteert, de toestemming geeft om WhatsApp-metadata te delen met moederbedrijf Facebook. Het gaat dan niet om de inhoud van de berichten, maar wel om informatie zoals met wie je praat, of welk toestel je gebruikt. Dat kan interessant zijn voor adverteerders. Wie de nieuwe voorwaarden niet accepteert, zal WhatsApp na verloop van tijd niet meer kunnen gebruiken.

De Europese consumentenorganisatie BEUC kondigde maandag aan een klacht te hebben ingediend bij de Europese Commissie tegen de gebruiksvoorwaarden van de chatapp.

De EDPB, die de 27 nationale beschermingsautoriteiten verenigt, werd door de Duitse autoriteit op de hoogte gebracht. De Duitsers legden WhatsApp-moeder Facebook een tijdelijk verbod op om data van gebruikers te gebruiken.Volgens de Europese regulator is het niet nodig om meteen tot een verbod over te gaan. Maar 'rekening houdend met de grote kans' dat Facebook inbreuken pleegt bij de gegevensverwerking, vraagt de EDPB aan de Ierse datawaakhond om 'met prioriteit' een onderzoek op te starten.WhatsApp voerde op 15 mei nieuwe privacyregels in voor gebruikers buiten de Europese Unie. Die zijn omstreden, omdat wie de nieuwe voorwaarden accepteert, de toestemming geeft om WhatsApp-metadata te delen met moederbedrijf Facebook. Het gaat dan niet om de inhoud van de berichten, maar wel om informatie zoals met wie je praat, of welk toestel je gebruikt. Dat kan interessant zijn voor adverteerders. Wie de nieuwe voorwaarden niet accepteert, zal WhatsApp na verloop van tijd niet meer kunnen gebruiken.De Europese consumentenorganisatie BEUC kondigde maandag aan een klacht te hebben ingediend bij de Europese Commissie tegen de gebruiksvoorwaarden van de chatapp.