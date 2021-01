Vijfentwintig Europese datacenter- en cloudbedrijven en zeventien verenigingen hebben op eigen initiatief een pact gesloten. Tegen 2030 willen ze dat hun sector klimaatneutraal is.

Een jaar na de goedkeuring van de Europese Green Deal hebben vijfentwintig bedrijven en zeventien datacenter- en cloudbedrijven het' Klimaatneutrale Datacenter Pact' in het leven geroepen. Dit gebeurde tijdens het KickStart Europe 2021 event in Amsterdam. Het gaat om een zelfreguleringsinitiatief om de datacenters in Europa tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Het 'Climate Neutral Data Centre Pact' kwam tot stand in samenwerking met de Europese Commissie.

Europese Commissie kijkt toe

Het pact ondersteunt zowel de Europese Green Deal, die tot doel heeft Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken, als de Europese Datastrategie. Het initiatief verbindt de ondertekenaars ertoe ervoor te zorgen dat hun datacenters klimaatneutraal zijn door te voldoen aan ambitieuze meetbare doelstellingen voor 2025 en 2030. Dat gaat van het bewijzen van energie-efficiëntie en de inkoop van 100% koolstofvrije energie tot het geven van prioriteit aan waterbesparing, het zoeken naar manieren om warmte te hergebruiken en het recycleren en herstellen van servers. De Europese Commissie zal twee keer per jaar toezicht houden op de vooruitgang die wordt geboekt bij het realiseren van klimaatneutrale datacenters.

Bij de bedrijven die tekenden zien we onder meer Google en AWS, maar ook LCL, NTT, Aruba en Leaseweb. Bij de brancheorganisaties zijn met name de Nederlanders goed vertegenwoordigd met onder meer de Dutch Data Center Association en Dutch Hosting Providers Association.

