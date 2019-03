Europese 'digitaks' voorlopig van de baan

De EU zal zich gaan concentreren op het bereiken van een akkoord in international verband. Dat zou moeten worden geregeld vanuit de OESO, de samenwerkingsorganisatie van 36 welvarende landen. Als dat akkoord er in 2020 nog steeds niet is, zal de EU de eigen plannen nieuw leven inblazen, stelt de Europese Commissie.

De EU-landen steggelden maanden over een voorstel van de commissie voor een gezamenlijke digitaks. Parijs en Berlijn kwamen in december met een compromis om een tijdelijke belasting van 3 procent op digitale advertentieverkoop in te voeren. In het oorspronkelijke plan zouden ook dataverkoop en de activiteiten van onlineplatformen worden belast.