Een Vega-draagraket heeft in de nacht van maandag op dinsdag succesvol vijf satellieten in een baan rond de Aarde gebracht. Het ging om de tweede lancering van de kleinste Europese draagraket dit jaar, nadat een vlucht in november nog was mislukt.

De Vega werd om 22.47 uur lokale tijd (3.47 uur Belgische tijd) gelanceerd in Kourou, in Frans-Guyana. De draagraket bracht met name de Pléiades Neo 4, een aardobservatiesatelliet met hoge resolutie van Airbus, de ruimte in. Het gaat om de tweede satelliet van een constellatie van vier.

Voorts bestond de lading van de Vega uit vier cubesats (nanosatellieten). Drie ervan zal de Europese Ruimteorganisatie (ESA) gebruiken voor wetenschappelijke missies, de vierde is van de Franse start-up Unseenlabs.

