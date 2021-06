De Europese halfgeleideralliantie zou 'binnen enkele weken' een feit zijn. Dat heeft Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton tijdens een bezoek aan het Leuvense onderzoekscentrum imec gezegd.

De alliantie tussen lidstaten, bedrijven en kennisinstellingen moet zorgen voor een verhoogde productie van halfgeleiders in Europa. Halfgeleiders zijn onmisbaar voor het produceren van chips. De Europese Unie heeft zichzelf nu als doel gesteld om de productie van halfgeleiders tegen 2030 te verdubbelen. Daarmee zou het marktaandeel van Europa stijgen van de huidige 10 naar 20 procent. In 1990 ging het nog om 44 procent van de wereldwijde productie.

'Dat is absoluut nodig om het aanbod van de halfgeleiders te kunnen blijven verzekeren', zegt Breton. 'Via het coronaherstelfonds hebben al veel lidstaten miljarden gereserveerd om deel te nemen aan het project. We zullen doen wat nodig is om de Europese positie te versterken, maar we moeten het snel doen. Binnen enkele weken zullen de richtlijnen voor de alliantie klaar zijn.'

Coronapandemie zorgde voor tekorten

Tijdens de coronapandemie is de vraag naar chips enorm toegenomen, wat geresulteerd heeft in een wereldwijd tekort. In de toekomst zal de vraag bovendien nog meer stijgen, zegt Luc Van den hove, CEO van onderzoekscentrum imec. 'Chips zullen de basis vormen van geavanceerde technologie in zowat alle sectoren. Het gaat van digitale gezondheidszorg via zelfrijdende wagens tot nieuwe vormen van connectiviteit zoals 5G en zelfs 6G. Elke regio en elk continent beseft hoe belangrijk het is om in te zetten op deze technologie.'

Imec tevreden

Van den hove juicht de plannen van Breton dan ook toe. 'Ik wil de commissaris bedanken voor het ontwikkelen van deze sterke strategie voor Europa. We hebben in Europa een enorme knowhow: elke chip in de wereld is ontwikkeld met behulp van technologie die ontwikkeld is in Europa. Door de alliantie op te zetten, worden die technologie en innovatiespelers alleen maar versterkt. We moeten dit combineren met andere elementen om verder te groeien, maar het is een erg belangrijke stap.'

Imec is ontstaan in 1984, met een team van ongeveer 70 onderzoekers, als spin-off van de Leuvense universiteit. Vandaag telt het centrum om en bij de 4.500 medewerkers, en heeft het partnerschappen overal ter wereld. Als onderzoekscentrum ontwikkelt en verbetert het de digitale en nanotechnologie die nodig is om chips te bouwen

De alliantie tussen lidstaten, bedrijven en kennisinstellingen moet zorgen voor een verhoogde productie van halfgeleiders in Europa. Halfgeleiders zijn onmisbaar voor het produceren van chips. De Europese Unie heeft zichzelf nu als doel gesteld om de productie van halfgeleiders tegen 2030 te verdubbelen. Daarmee zou het marktaandeel van Europa stijgen van de huidige 10 naar 20 procent. In 1990 ging het nog om 44 procent van de wereldwijde productie. 'Dat is absoluut nodig om het aanbod van de halfgeleiders te kunnen blijven verzekeren', zegt Breton. 'Via het coronaherstelfonds hebben al veel lidstaten miljarden gereserveerd om deel te nemen aan het project. We zullen doen wat nodig is om de Europese positie te versterken, maar we moeten het snel doen. Binnen enkele weken zullen de richtlijnen voor de alliantie klaar zijn.'Tijdens de coronapandemie is de vraag naar chips enorm toegenomen, wat geresulteerd heeft in een wereldwijd tekort. In de toekomst zal de vraag bovendien nog meer stijgen, zegt Luc Van den hove, CEO van onderzoekscentrum imec. 'Chips zullen de basis vormen van geavanceerde technologie in zowat alle sectoren. Het gaat van digitale gezondheidszorg via zelfrijdende wagens tot nieuwe vormen van connectiviteit zoals 5G en zelfs 6G. Elke regio en elk continent beseft hoe belangrijk het is om in te zetten op deze technologie.'Van den hove juicht de plannen van Breton dan ook toe. 'Ik wil de commissaris bedanken voor het ontwikkelen van deze sterke strategie voor Europa. We hebben in Europa een enorme knowhow: elke chip in de wereld is ontwikkeld met behulp van technologie die ontwikkeld is in Europa. Door de alliantie op te zetten, worden die technologie en innovatiespelers alleen maar versterkt. We moeten dit combineren met andere elementen om verder te groeien, maar het is een erg belangrijke stap.'Imec is ontstaan in 1984, met een team van ongeveer 70 onderzoekers, als spin-off van de Leuvense universiteit. Vandaag telt het centrum om en bij de 4.500 medewerkers, en heeft het partnerschappen overal ter wereld. Als onderzoekscentrum ontwikkelt en verbetert het de digitale en nanotechnologie die nodig is om chips te bouwen