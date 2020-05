De EU is getroffen door een omvangrijk datalek. Gegevens en wachtwoorden van 200 parlementsleden, de Europese Raad en de Europese Commissie zijn uitgelekt. Ook van duizenden werknemers liggen gegevens op straat.

Yash Kadakia, oprichter van ShadowMap, meldt op Twitter dat ook gegevens van zo'n 15.000 andere personen toegankelijk waren. Denk hierbij aan gegevens van leden van politieke partijen en journalisten. Ook medewerkers van het patentbureau EUIPO, de European Data Protection Board en Europol zitten onder de slachtoffers.

Het datalek is ontdekt door beveiligingsbedrijf ShadowMap. Opmerkelijk: het lijkt er op dat het lek vooral werd bekendgemaakt via Twitter alvorens het Europees Parlement zelf op de hoogte was. Zo reageert iemand van het incident response team van de Europese Commissie en Marcel Kolaja, de vicepresident van het Europees Parlement, dat ze graag meer info willen over het probleem.

Kolaja bedankt ShadowMap via Twitter voor het opsporen van het lek dat inmiddels is gedicht. Het is onduidelijk welke systemen de data precies hebben gelekt. Ook is niet bekend wie deze systemen beheerde. Kolaja meldt dat de systemen niet van een Europese instelling zijn.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Yash Kadakia, oprichter van ShadowMap, meldt op Twitter dat ook gegevens van zo'n 15.000 andere personen toegankelijk waren. Denk hierbij aan gegevens van leden van politieke partijen en journalisten. Ook medewerkers van het patentbureau EUIPO, de European Data Protection Board en Europol zitten onder de slachtoffers.Het datalek is ontdekt door beveiligingsbedrijf ShadowMap. Opmerkelijk: het lijkt er op dat het lek vooral werd bekendgemaakt via Twitter alvorens het Europees Parlement zelf op de hoogte was. Zo reageert iemand van het incident response team van de Europese Commissie en Marcel Kolaja, de vicepresident van het Europees Parlement, dat ze graag meer info willen over het probleem.Kolaja bedankt ShadowMap via Twitter voor het opsporen van het lek dat inmiddels is gedicht. Het is onduidelijk welke systemen de data precies hebben gelekt. Ook is niet bekend wie deze systemen beheerde. Kolaja meldt dat de systemen niet van een Europese instelling zijn.In samenwerking met Dutch IT-Channel.