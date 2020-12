De Europese Investeringsbank (EIB) gaat samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) 150 miljoen euro vrijmaken om te investeren in kunstmatige intelligentie.

De investering gaat via de Artificial Intelligence Co-Investment Facility. Volgens de EIB ondersteunt dit initiatief de Europese digitale strategie van de Europese Commissie.

Het nieuwe investeringsinstrument werd bekendgemaakt op de Web Summit 2020. Met een bedrag tot 150 miljoen euro kan de EIB samen met het EIF investeren in bedrijven die actief zijn in de kunstmatige intelligentie-sector en verwante technologieën, zoals blockchain, internet-of-things (IoT) en robotica.

Vergeleken met de Verenigde Staten en China investeert Europa miljarden euro's minder, zegt de EIB. Het nieuwe instrument is dan ook onderdeel van meerdere investeringsinitiatieven die op dit moment al lopen, zoals een AI/blockchain-pilot van de EIB van 100 miljoen euro.

