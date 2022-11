De EU-lidstaten zijn het unaniem eens over een aangepast plan dat meer chipproductie op Europese bodem moet krijgen. De steun die overheden mogen geven gaat voortaan breder dan enkel de meest geavanceerde chips.

Europa wil tegen 2030 twintig procent van de wereldwijde chipproductie in de EU laten gebeuren. Vandaag is dat maar acht procent, in 2020 was dat nog 24 procent. Maar dat vraagt geld. Grote chipproducenten willen wel naar Europa komen, maar de hoge investeringskost van zo'n fabriek (en de korte terugverdientijd voor de meest geavanceerde chips) maakt dat er ook overheidssteun nodig is.

Het huidige plan werd volgens Reuters aangepast om de mogelijkheden voor die steun breder te maken. Zo komen niet enkel zeer geavanceerde chips aan bod, maar ook chips met onder meer focus op pure rekenkracht, energie-efficiëntie, AI enz...

Het akkoord dat er nu is, wordt op 1 december formeel goedgekeurd. Maar dan moet er ook nog over gedebatteerd worden door het Europees Parlement in de loop van volgend jaar.

