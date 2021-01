De Europese consumentenorganisatie BEUC heeft namens heel Europa een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen Nintendo vanwege 'vroegtijdige veroudering'.

In totaal zouden bijna 25.000 klachten zijn ingediend door Europese consumenten over de Nintendo Switch, die te snel kapot zou gaan. De meest gehoorde klacht is daarbij de Joy-Con drift, een verschijnsel waarbij de controller een beweging registreert die de gebruiker niet maakt. Dit verschijnsel kan ervoor zorgen dat een avatar in het spel bijvoorbeeld voortdurend naar links beweegt, terwijl de speler aan de knoppen dat niet wil.

Op basis van de klachten van de gebruikers zou in bijna 90 procent van de gevallen de controller binnen twee jaar kapotgaan. Naast een klacht bij de Europese Commissie heeft de BEUC ook bij landelijke organisaties die opkomen voor consumentenrechten een klacht ingediend vanwege vroegtijdige veroudering en het weglaten van belangrijke informatie.

De BEUC wil dat er een Europabreed onderzoek komt naar het probleem en dat Nintendo wordt gedwongen om hier snel aandacht aan te besteden. Tot het probleem is opgelost moet Nintendo volgens de BEUC gratis de controllers repareren en moeten consumenten worden geïnformeerd over de beperkte levensduur van het product.

Van de Nintendo Switch zijn er inmiddels wereldwijd 68 miljoen verkocht.

