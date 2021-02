Een dertigtal privacy- en mensenrechtenorganisaties willen dat Europa het gebruik van biometrische data streng aan banden legt. Zo wil het voorkomen dat die data wordt gebruikt om burgers massaal in de gaten te houden.

De petitie komt er onder het initiatief ReclaimeYourFace, maar wordt gesteund door verschillende organisaties zoals Amnesty International, Stopwapenhandel, maar ook Belgische en Nederlandse organisaties zoals Ministry of Privacy, Datapanik, Bits of Freedom en vele andere sectorgenoten.

Europa wil in de komende maanden met een wetsvoorstel komen om AI te reguleren in sectoren als gezondheid, energie, logistiek en de publieke sector. Via de petitie willen de organisaties dat het gebruik van biometische data, bijvoorbeeld gezichtsherkenningstechnologie, strikt wordt gereguleerd, zodat het niet kan misbruikt worden voor het massaal volgen van burgers. Zowel voor overheden als privébedrijven.

Het collectief wil dat dergelijke systemen niet worden ontwikkeld, uitgerold of zelfs niet worden geprobeerd omdat het risico op het schenden van individuele rechten te groot is.

1 miljoen handtekeningen nodig

De groep achter ReclaimYourFace start de petitie via het European Citizens Initiative (ECI), een officiële tool van Europa waarbij burgers kunnen wegen op het debat. Het doel is om minstens één miljoen handtekeningen te halen uit minstens zeven EU-landen.

Als dat lukt dan moet de Europese Commissie een ontmoeting inplannen met een vertegenwoordiger van de organisatie en kan er een debat uit volgen.

