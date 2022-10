Al jaren vragen Europese telecomspelers dat grote, vooral Amerikaanse, technologiebedrijven hen betalen voor gebruik van hun netwerken. Met behulp van de EU gaan ze mogelijk hun zin krijgen.

Het debat tussen tech en telecom loopt al jaren, maar blijft vooralsnog verzonken in geklaag door de sector. Europese operatoren investeren in vast en mobiele netwerken en halen weliswaar inkomsten bij de consumenten, maar de grote bronnen van internetverkeer liggen vaak aan de andere kant van de oceaan. Netflix, Google, Amazon, Facebook, Microsoft en andere spelers belasten in verhouding het netwerk fel.

Vragen aan die bedrijven om mee te betalen voor netwerken, onderzeekabels of andere infrastructuur om die datastromen in goede banen te leiden, zijn er al jaren. Maar big tech heeft weinig motivatie om mee aan tafel te schuiven als ze vooral geld te verliezen hebben.

Maar volgens Reuters komt er stilaan schot in de zaak nu Europese operatoren samenwerken om grote technologiebedrijven te laten betalen, maar ook de Europese Unie zou daarbij een rol spelen met wetgeving die zo'n vergoeding verplicht. Het persagentschap weet dat Eurocommissaris Thierry Breton werkt aan zo'n regeling, maar vraagt zich ook af of het nog voor het einde van de huidige termijn, in 2024, zal lukken.

3 miljard euro

Als zo'n vergoeding er komt, dan kan dat zorgen voor een stevige transfer. Reuters noemt daarbij een cijfer van de bankengroep Barclays, die verwacht dat dat drie miljard euro per jaar kan opleveren dat naar de uitbouw van Europese netwerken kan gaan, gefinancierd door de grootste technologiebedrijven.

Specifiek zouden in zo'n voorstel vooral de grootste technologiebedrijven moeten betalen, waardoor kleine spelers niet worden verdrongen door de bedrijven met meer geld om toegang te kopen.

Maar zo ver is het nog niet. Breton zou volgens Reuters partijen aan beide kanten willen spreken. Tegelijk zeggen bedrijven als Netflix dat ze doorheen Europa honderden cachinglocaties hebben, waardoor dataverkeer in praktijk nooit ver moet gaan. Ook Google wijst op de nood aan open toegang en netneutraliteit. Vermoedelijk zullen ook zij luider van zich laten horen wanneer meer geld geven geen vraag maar een verplichting wordt.

