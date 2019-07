Het Europese navigatiesysteem Galileo heeft te kampen met een grote storing. Het satellietnetwerk ligt sinds vrijdag grotendeels plat door een "technisch incident met betrekking tot de infrastructuur op de grond", zoals het EU-agentschap GSA zelf aangeeft.

Door de problemen kunnen alle ontvangers geen bruikbare signalen oppikken om hun positie te bepalen. In plaats daarvan zijn ze momenteel afhankelijk van de Amerikaanse tegenhanger gps. Afhankelijk van de geïnstalleerde chip kunnen dat ook de Russische (GLONASS) of Chinese (Beidou) netwerken zijn, meldt de BBC.

"Experts zijn bezig om de situatie zo snel mogelijk te herstellen", laat GSA weten. Er is een onderzoeksraad ingesteld om de exacte oorzaak te achterhalen en het probleem op te lossen. Mogelijk ligt het euvel bij een faciliteit in Italië die gebruikt wordt om alle klokken in het systeem gelijk te stellen. De Galileo-satellieten zouden naar verluidt nog wel noodsignalen kunnen ontvangen voor mogelijke zoekacties en reddingsoperaties.

Galileo is het grootste ruimtevaartproject uit de Europese geschiedenis. De Europese Commissie wil een alternatief bouwen voor het overal gebruikte gps, dat van het Amerikaanse leger is. De Galileo-satellieten kunnen tot op 20 centimeter nauwkeurig bepalen waar een aangesloten kastje is. Het netwerk is nog in aanbouw.