Europese tech-CEO's waarschuwen voor braindrain

Omdat start-ups vaak weinig liquiditeit hebben, hebben ze het moeilijk om op vlak van salaris te concurreren met gevestigde techbedrijven. Om talent aan te trekken willen ze hun werknemers liever belonen door hen te laten participeren in de doorgroei van de start-up. In Silicon Valley is dat een courante praktijk, maar in Europa ligt dat vaak moeilijker. Dat concurrentienadeel klagen de tech-CEO's aan in een open brief.

In ons land betalen werknemers van start-ups meteen belastingen nadat ze aandelenopties toegekend krijgen. Dat kan in hun voordeel zijn als die aandelen in waarde stijgen, maar ze kunnen er ook veel geld mee verliezen als de start-up failliet gaat. Andere Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, volgen dan weer het Amerikaanse systeem. In Nederland krijgen medewerkers van start-ups sinds begin dit jaar een belastingvoordeel op de aandelenoptie's.

De tech-CEO's klagen erover dat de Europese lappendeken aan verschillende regels het te ingewikkeld en te duur maakt om aandelenopties uit te geven. Volgens hen kan een duidelijk regeling rond werknemersaandelen een braindrain van Europees talent tegengaan. "De volgende Google, Amazon of Netflix zou evengoed uit Europa kunnen komen, maar daarvoor is een hervorming van het arbeidsmarktbeleid nodig", schrijven ze.

De brief werd ondertekend door de CEO's van dertig innovatieve bedrijven die in Europa ontstaan zijn, waaronder BlaBlaCar, Transferwise en Hello Fresh. Daarbij ook twee Belgische CEO's: Joris Van der Gucht van de Gentse softwarestart-up Silverfin en Felix Van De Maele van Colibri. In januari zal de brief verstuurd worden naar de Europese beleidsmakers. Daarvoor kan die nog ondertekend worden door andere tech-CEO's.