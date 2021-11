Dertien Europese telecomoperatoren, waaronder Proximus en Orange, zeggen dat Amerikaanse technologiebedrijven mee de kosten moeten dragen voor hun netwerken omdat ze er zoveel gebruik van maken.

De oproep komt van de CEO's van Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Proximus, Swisscom, KPN, BT GRoup, Telenor, Telia Company, Vivacom en Telekom Austria.

'Een groot en toenemend deel van ons netwerkverkeer wordt gegenereerd en gemonetariseerd door grote techplatformen, maar het vereist continue intensieve netwerkinvesteringen en planningen door de telecommunicatiesector,' zeggen de operatoren in een gezamenlijke verklaring die Data News kon inkijken naar aanleiding van de FT-ETNO conferentie.

'Dit model, die EU burgers toelaat om de vruchten van digitale transformatie te plukken, is alleen maar duurzaam als grote techplatformen eerlijk bijdragen tot de netwerkkosten.'

Er worden geen namen genoemd, maar volgens Reuters gaat het onder meer om Netflix, Google (en dan in het bijzonder YouTube) en Facebook die zeer veel dataverkeer genereren, maar in principe niet bijdragen aan de Europese netwerken die hun diensten hier mogelijk maken.

Verder wordt in de brief ook kritiek geuit op de spectrumveilingen en de hoge prijzen daarvoor, wat overheden in de EU honderden miljoenen oplevert, net zoals de Europese plannen om hogere prijzen voor inter-Europese gesprekken te beperken.

Oude vraag, nieuwe oproep

De oproep van de operatoren is echter niet nieuw, al jaren wordt er geklaagd over het feit dat grote technologiespelers de capaciteit van de Europese telecomnetwerken gebruiken en daar niet voor betalen.

Maar die klacht verdient ook enige nuancering, zo verdienen operatoren uiteraard wel aan hun klanten en het staat die klanten vrij om hun internetabonnement ten volle te benutten.

Daarbij lijken operatoren ook wel eens te vergeten dat hun internetabonnementen een pak relevanter zijn net dankzij een aantal grote spelers. Een gezin waar niet de hele avond wordt gestreamed, kan makkelijker overstappen naar een goedkoper abonnement met minder snelheid of volume. Wat de operatoren eigenlijk willen is dat er langs twee kanten wordt betaald, door leverancier en afnemer.

Ook moeten we opmerken dat die spelers wel degelijk meer betalen dan louter hun eigen internetverbinding. Alleen gaat dat geld vooral naar de infrastructuur in en rond hun servers, inclusief content delivery netwerken. Spelers als Google en Facebook hebben de afgelopen tien jaar ook al meermaals geïnvesteerd in bijvoorbeeld onderzeekabels. Netflix biedt operatoren zelfs aan om hun volledige catalogus lokaal te laten draaien zodat het videoverkeer vooral lokaal wordt gegenereerd.

Netneutraliteit

Tegelijk lijkt de oproep ook een hint naar het omzeilen van netneutraliteit. Veel operatoren zouden niet liever willen dat een speler als YouTube of Netflix bijbetaalt om gegarandeerde snelheden te krijgen op een netwerk.

Dat mag vandaag quasi niet (er zijn uitzonderingen waarbij dataverkeer niet wordt meegeteld). Bovendien zou dat in praktijk vooral betekenen dat de kosten voor de eindgebruiker stijgen. Als morgen uw operator geld mag vragen aan pakweg Netflix, dan betaal je als consument zeer waarschijnlijk je internet-abonnement, je Netflix-abonnement en het doorgerekend bedrag dat je internetprovider aan die dienstverlener aanrekent.

