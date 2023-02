Telecombedrijven in Europa blijven eisen dat internetgiganten als Facebook, Google en Netflix mee betalen voor 5G- en glasvezelnetwerken. Zij zijn verantwoordelijk voor enorme datastromen op die netwerken, luidt de redenering. De Europese Commissie is niet langer doof voor de eis.

Tien jaar geleden eisten telecombedrijven al dat techbedrijven die veel dataverbruik veroorzaken, zouden bijdragen. Toen bestond de vrees dat een internet met twee snelheden zou ontstaan, wat ingaat tegen het principe van netneutraliteit dat Europa wil handhaven.

Maar er lijkt een koerswijziging op til. Tijdens een speech op het MWC in Barcelona, een van de belangrijkste telecombeurzen in de wereld, zei Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton dat de Europese Unie nieuwe manieren moet overwegen om de telecomnetwerken te verbeteren, zelfs als dat zou betekenen dat techgiganten moeten bijdragen.

Financieringsmodel

'We moeten een financieringsmodel vinden voor de gigantische investeringen, eerlijk verdeeld en met respect voor de fundamentele elementen van onze Europese wetgeving', aldus de Franse eurocommissaris. Breton zal in Barcelona onder meer contact hebben met de topman van Netflix, Greg Peters.

Volgens de topvrouw van de Franse telecomgroep Orange, Christel Heydemann, kost het de telecomoperatoren jaarlijks 15 miljard euro om het datavolume van de vijf grootste onlinediensten te verwerken. Samen zouden ze goed zijn voor circa 55 procent van al het dataverkeer.

