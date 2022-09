De grootste telecomoperatoren van Europa willen telefoongesprekken via een hologram op grote schaal mogelijk maken. Vodafone, Telefónica (O2), Deutsche Telekom en Orange kondigden woensdag het project aan waarbij ze een platform gaan ontwikkelen voor het verzender van driedimensionele beelden.

Wie in de nabije toekomst een telefonische oproep krijgt, moet via een VR-bril in 3D het bovenlichaam zien van de persoon die belt en die naar de selfiecamera van z'n gsm kijkt. Het hologram wordt via algoritmes gedistilleerd uit de doorgeseinde camerabeelden.

Het project zou binnen twee jaar beschikbaar moeten zijn voor de eindgebruiker. Financiële details werden niet bekendgemaakt. De telecomsector snuffelt al langer aan het idee om te bellen met hologrammen. Technisch is het mogelijk, maar het geldt als zeer complex. 5G-netwerken met zeer snelle verbindingen brengen de technologie weer wat dichterbij.

Wie in de nabije toekomst een telefonische oproep krijgt, moet via een VR-bril in 3D het bovenlichaam zien van de persoon die belt en die naar de selfiecamera van z'n gsm kijkt. Het hologram wordt via algoritmes gedistilleerd uit de doorgeseinde camerabeelden.Het project zou binnen twee jaar beschikbaar moeten zijn voor de eindgebruiker. Financiële details werden niet bekendgemaakt. De telecomsector snuffelt al langer aan het idee om te bellen met hologrammen. Technisch is het mogelijk, maar het geldt als zeer complex. 5G-netwerken met zeer snelle verbindingen brengen de technologie weer wat dichterbij.