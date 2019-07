Europese Vega-raket stort neer

Het Europese ruimtevaartagentschap is er niet in geslaagd om een Arabische aardobservatiesatelliet in een baan rond de aarde te brengen. Het is de allereerste keer dat de lancering van een Europese Vega-raket mislukt.

De lancering van de draagraket was al tweemaal uitgesteld wegens ongunstige weersomstandigheden en een sterke wind boven Kourou. Het Europese ruimtevaartagentschap Esa heeft daar, ten noorden van Brazilië, zijn lanceerbasis. Woensdagnacht om 03u53 Belgische tijd zou de lancering dan toch plaatsvinden, maar ongeveer twee minuten na de start was er een ernstig probleem. Dat zei de woordvoerder van Arianespace, het Franse bedrijf verantwoordelijk voor de lancering. De raket stortte neer in de Atlantische Oceaan. "In naam van Arianespace wil ik mij verontschuldigen bij onze klanten voor het verlies van hun vracht", zei een woordvoerder van het bedrijf. De precieze oorzaak is nog niet duidelijk. De Vega-raket moest in opdracht van de Verenigde Arabische Emiraten de aardeobservatiesatelliet FalconEye1 in de ruimte brengen. FalconEye1 zou beelden met hoge resolutie opnemen en ze weer naar de aarde zenden. De Vega is, met zijn dertig meter hoogte, de kleinste draagraket van Arianespace. Ze is geschikt voor kleine communicatie- en wetenschappelijke satellieten. De eerste succesvolle vlucht dateert van 13 februari 2012. Ze wordt drie- tot viermaal per jaar de ruimte in geschoten. Naast de Vega lanceert Arianespace ook de Ariane 5 en de Russische Sojoez.