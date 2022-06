De Nederlandse politie heeft deze maand schadelijke software ontmanteld waarmee smartphones werden gehackt. Dat gebeurde na een onderzoek waar onder meer ook de Belgische federale politie aan meewerkte, zo meldt Europol.

Het gaat om de malware FluBot, die in december 2020 de kop opstak. De schadelijke software werd geïnstalleerd op Android-smartphones via een link die slachtoffers per sms kregen toegestuurd. Het ging zogezegd om een link om de levering van een pakket te volgen, of om een voicemail te beluisteren.

Eens de hackers toegang hadden tot de smartphones stalen ze de inloggegevens van bankapps of de accountgegevens van cryptovaluta. Daarnaast stuurden ze de link waarmee FluBot geïnstalleerd wordt ook door naar alle contacten in de smartphones: zo werd de malware snel en breed verspreid.

Wereldwijde hack

De Nederlandse politie slaagde er deze maand in om de controle over de infrastructuur achter FluBot over te nemen. Wie achter de wereldwijde hack zit, is nog niet duidelijk. Naast de Nederlandse en Belgische politie, werkten ook politiediensten in Australië, Finland, Hongarije, Ierland, Spanje, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland mee aan het onderzoek. De coördinatie gebeurde door Europol.

