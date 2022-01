Bij een gecoördineerde politieactie heeft de Europese politiedienst een virtueel privénetwerk opgerold dat criminelen hielp om anoniem cyberaanvallen te plegen. Vijftien servers in tien landen zijn stilgelegd, aldus Europol.

Het virtuele privénetwerk VPNLab.net werd gebruikt door cybercriminelen, aldus Europol. Een VPN-verbinding versleutelt het verkeer van een computer, tablet, laptop of smartphone, waardoor de criminelen onopgemerkt kunnen werken zonder online sporen achter te laten. Ze gebruikten de VPN onder meer voor ransomeware-aanvallen, waarbij hackers computers blokkeren en vervolgens losgeld vragen.

VPN's zijn legaal, maar je mag ze niet gebruiken voor criminele activiteiten. VPNLab bestaat al sinds 2008 en is volgens de onderzoekers een populaire keuze. Voor amper 60 dollar per maand biedt de dienst anonieme toegang tot servers in verschillende landen. De politiedienst kwam VPNLab op het spoor nadat ze ontdekt hadden dat misdadigers het netwerk gebruiken om destructieve malware te verspreiden. Daarnaast kwamen de onderzoekers ook reclame voor de dienst tegen op het dark web.

'Dit onderzoek maakt duidelijk dat cybercriminelen het steeds moeilijker krijgen om hun sporen online te wissen', zegt Edvardas ¦ileris, hoofd van Europols European Cybercrime Center. Europol heeft meer dan honderd bedrijven kunnen identificeren die de misdadigers mogelijk in het vizier hadden.

