Door de recente participatie van investeringsmaatschappij Fortino Capital in EuroSys, komt deze ICT-specialist onder dezelfde vleugels als sectorgenoot VanRoey.be. De twee bedrijven, met samen 230 medewerkers, zullen hun krachten voortaan daarom gaan bundelen.

EuroSys bouwde de voorbije jaren een sterke positie uit in Limburg. VanRoey.be, waar Fortino in juni vorig jaar al een belang in nam, deed hetzelfde in de provincie Antwerpen. Beide bedrijven zijn naar eigen zeggen daarom erg complementair. De combinatie levert een nieuwe ICT-speler op met een omzet van 60 miljoen euro.

Complementair

EuroSys en VanRoey.be waren geen onbekenden voor elkaar. Samen stonden ze 22 jaar geleden aan de wieg van de aankoopgroepering Qcom, waar ze sindsdien samenwerken. Ze hebben een vergelijkbare bedrijfscultuur en beschikken over een complementaire dienstverlening. Zo was EuroSys het eerste bedrijf in zijn segment dat het ISO 27001-cerfiticaat in de wacht sleepte, een belangrijke standaard voor informatiebeveiliging. VanRoey.be geldt dan weer als een networking- en cybersecurity-specialist met expertise in Fortinet, HPE Aruba en Ruckus. Daarnaast delen de bedrijven hun kennis op het gebied van Microsoft Cloud en Managed Services.

'Vandaag de dag kunnen alleen ICT Service providers met een duidelijke focus en een uitgebreid team van experten, voldoende kennis blijven opbouwen om continuïteit te garanderen', zegt Pat Van Roey, CEO bij VanRoey ICT Group. 'Door de teams en kennis van EuroSys en VanRoey te bundelen, zetten we samen in op een next level serviceniveau.'

Sparringpartners

Mark Lens, founder van EuroSys: 'Ook voor ons was het duidelijk dat we, als we de sterke groei in een consoliderende markt willen blijven voortzetten, op zoek moesten naar een samenwerking. Met de ondersteuning van Fortino Capital en VanRoey als sparringpartners hebben we die samenwerking gevonden'.

Financiële details over de participatie van Fortino Capital in EuroSys zijn niet bekendgemaakt.

EuroSys bouwde de voorbije jaren een sterke positie uit in Limburg. VanRoey.be, waar Fortino in juni vorig jaar al een belang in nam, deed hetzelfde in de provincie Antwerpen. Beide bedrijven zijn naar eigen zeggen daarom erg complementair. De combinatie levert een nieuwe ICT-speler op met een omzet van 60 miljoen euro.EuroSys en VanRoey.be waren geen onbekenden voor elkaar. Samen stonden ze 22 jaar geleden aan de wieg van de aankoopgroepering Qcom, waar ze sindsdien samenwerken. Ze hebben een vergelijkbare bedrijfscultuur en beschikken over een complementaire dienstverlening. Zo was EuroSys het eerste bedrijf in zijn segment dat het ISO 27001-cerfiticaat in de wacht sleepte, een belangrijke standaard voor informatiebeveiliging. VanRoey.be geldt dan weer als een networking- en cybersecurity-specialist met expertise in Fortinet, HPE Aruba en Ruckus. Daarnaast delen de bedrijven hun kennis op het gebied van Microsoft Cloud en Managed Services.'Vandaag de dag kunnen alleen ICT Service providers met een duidelijke focus en een uitgebreid team van experten, voldoende kennis blijven opbouwen om continuïteit te garanderen', zegt Pat Van Roey, CEO bij VanRoey ICT Group. 'Door de teams en kennis van EuroSys en VanRoey te bundelen, zetten we samen in op een next level serviceniveau.'Mark Lens, founder van EuroSys: 'Ook voor ons was het duidelijk dat we, als we de sterke groei in een consoliderende markt willen blijven voortzetten, op zoek moesten naar een samenwerking. Met de ondersteuning van Fortino Capital en VanRoey als sparringpartners hebben we die samenwerking gevonden'.Financiële details over de participatie van Fortino Capital in EuroSys zijn niet bekendgemaakt.