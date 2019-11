Verschillende Spaanse bedrijven zijn het slachtoffer van een ransomware-aanval. Ook IT-consultancybedrijf Everis en haar Belgische afdeling zijn getroffen.

De cyberaanval wordt bevestigd door het Spaanse Departamento de Seguridad Nacional. Onder meer Cadena SER Radio, een keten van lokale radiozenders, bevindt zich onder de slachtoffers. De lokale uitzendingen (maar niet de nationale) werden daarbij verstoord. Volgens Reuters kregen medewerkers het advies om niet te werken op computers aangesloten op het netwerk.

Andere bedrijven worden door het spaanse veiligheidsdepartement niet expliciet genoemd, maar op Twitter circuleren beelden van gehackte toestellen bij IT-consultant Everis, een onderdeel van NTT Data Group.

Everis België bevestigt aan Data News dat ook bij haar, en bij kantoren in andere landen, de ransomware heeft toegeslagen. Mogelijk kon de infectie in het Spaanse hoofdkantoor zich verspreiden via het bedrijfsnetwerk naar lokale vestigingen. Everis telt in totaal 24.500 werknemers over 18 landen in Europa, de VS en Zuid-Amerika.

Afgaande op de screenshots die op Twitter circuleren gaat het om de BitPaymer-ransomware, gijzelsoftware die volgens ZDNet in oktober ook al toesloeg bij M6, een Franse tv-zender, en Pilz, een Duitse producent van automatiseringstools.