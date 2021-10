IT-consultancybedrijf Everis is nu helemaal omgedoopt tot NTT Data. NTT Data nam in 2014 de controle over Everis over.

Klinkt het wat verwarrend? Laten we wat duidelijkheid brengen. Everis is een in 1996 opgerichte Spaanse IT-consultant die sindsdien wereldwijd snel oprukte. Sinds 2010 is het bedrijf ook actief in België: Els Blaton werd toen CEO van Everis België. Op dat moment telde Everis wereldwijd tienduizend werknemers. In 2014 werd Everis overgenomen door het Japanse beursgenoteerde NTT Data. NTT Data is op zijn beurt voor 54% in handen van NTT Group (NTT Inc).

Die groep omvat - zoals de naam al doet vermoeden - ook NTT Ltd: de integratie van het voormalige Dimension Data - gekend als NTT in ons land -, NTT Security en nog meer dan 25 andere merken.

'We behoren tot dezelfde groep, maar we zijn geen concurrenten, en bieden vooral complementaire diensten', legt Sophie Leconte, CEO van NTT Data BeLux uit aan Data News: 'Wij zijn gegroeid vanuit IT-consultancy, terwijl NTT vooral vanuit infrastructuur komt.' Wereldwijd telt NTT Data nu bijna 140.000 werknemers en genereert het bedrijf een omzet van 22 miljard dollar. 'Specifiek in België werken er momenteel zo'n 700 experten op onze managed projects met ongeveer 250 daarvan op de payroll. We kunnen voor de Belgische projecten ook beroep doen op de verschillende vestigingen in Europa waar specifieke kennis gebundeld is', aldus Sophie Leconte.

Sophie Leconte, CEO NTT Data BeLux © NTT Data

Het voormalige Everis is ons land vanuit Brussel voornamelijk actief voor Europese instellingen en andere overheden. 'Het Brusselse kantoor is duidelijk een katalysator binnen de groep. Maar we breiden zeker continu uit in de lokale markt. We werken nu ook in onder meer de verzekeringssector, telecom en transport. De ambitie is ook duidelijk om met minstens 20 procent jaar-op-jaar te blijven groeien in ons land', dixit Leconte, 'en dat gaan we zeker ook doen door in te zetten op innovatie rond onder meer AI, blockchain, IoT en analytics.'

Of er ook samengewerkt wordt met NTT in ons land? 'We hebben elk onze eigen services en oplossingen, dus zitten niet in elkaars vaarwater. Maar het is wel zo dat we soms een complementair aanbod kunnen uitwerken om bijvoorbeeld een end-to-end voorstel aan te bieden voor een bepaalde opdracht. Als het kan en als het nodig is, dan werken we uiteraard samen rond een volledig managed service aanbod', aldus nog Leconte.

