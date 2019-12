is redacteur bij Data News

In de VS heeft de politie met een huiszoekingsbevel Evernote verplicht om gebruikersgegevens van een gezochte crimineel vrij te geven.

Het gaat om een huiszoekingsbevel van juli 2018 dat het Drug Enforcement Agency (DEA) aan Evernote voorlegde. Evernote is een dienst waar gebruikers teksten, afbeeldingen en video's kunnen synchroniseren tussen verschillende toestellen.

Volgens Vice, dat het bevel kon terugvinden, heeft Evernote achttien mappen doorgespeeld aan de politie. Die bevatten bestanden van Stephan Caamano die ervan werd verdacht namaak kalmeringspillen (Xanax) te verkopen op het dark web. De man heeft intussen schuldig gepleit op zeven beschuldigingen waaronder het verdelen van namaakmedicijnen.

Evernote zelf geeft tegenover Vice geen commentaar op de zaak. Wel is uit de gerechtsdocumenten duidelijk dat data van gebruikers steeds op de servers blijft staat tot de gebruiker die verwijdert. Maar zelfs dan kan het nog enige tijd zijn voor de data effectief verdwijnt.

De zaak is vooral relevant omdat de politie ging aankloppen bij een derde partij om data van een verdachte te bemachtigen. Vaak weigeren cloudbedrijven die medewerking, maar in het geval van een huiszoekingsbevel is de aanbieder van een clouddienst daartoe verplicht.

Zoiets is wel een pak moeilijker bij end-to-end encryptie. Dan heeft de cloudaanbieder zelf geen toegang tot de inhoud van bestanden. Evernote laat wel toe om delen te encrypteren, maar heeft geen end-to-end encryptie. Dat wil zeggen dat Evernote zelf de data onversleuteld kon afleveren.