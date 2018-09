Evernote stuurt 15 procent van werknemers de laan uit

CEO Chris O' Neill maakte de beslissing bekend op een algemene vergadering, meldt techsite TechCrunch. De notitie-app, die gebruikers moet helpen om verschillende notities over al hun platformen te beheren, was enkele jaren geleden een van de populairste in de verschillende app stores, maar zag die populariteit de jongste jaren dalen ten voordele van bijvoorbeeld Google Keep en Microsofts OneNote. Het bedrijf heeft 225 miljoen geregistreerde gebruikers wereldwijd, maar groei bij gebruikers, zeker betalende, is zo goed als stilgevallen, volgens TechCrunch.

En dat laat zich voelen op de werkvloer. In de voorbije maanden was er al een exodus van directeuren. Onder meer de CTO, CFO, CPO en hoofd van HR trokken de deur achter zich dicht. Nu komen daar nog 54 andere werknemers bij.

"We gaan naar de toekomst toe enkele functies stroomlijnen, waaronder sales, en zullen blijven werken aan het vergroten en versnellen van andere departementen, zoals product development en engineering," schrijft O' Neill in een blog naar aanleiding van de ontslagen.