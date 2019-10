Essential heeft voor het eerst foto's getoond van zijn nieuwe mobiele toestel. Het toestel valt op omdat het qua vormgeving eerder op een halve smartphone lijkt, dan op de platte rechthoek waar de meeste concurrenten mee uitkomen.

Foto's van het nieuwe Essential toestel tonen een lange, smalle telefoon, die qua vorm ver afligt van het 18:9 of 19:9 schermaspect dat we de laatste jaren bij de meeste smartphones zagen. In principe lijkt hij op pakweg een Note 10, maar dan verticaal in twee geknipt. Het scherm bevat ook een gebruikersinterface die gebouwd lijkt te zijn uit kleine steekkaartenapps, met grote knoppen.

...still dialing in the colors pic.twitter.com/4gEpFU7mpZ — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

Nog opvallend zijn de kleuren. De uitvoering van de toestellen lijkt van kleur te veranderen naarmate de lichtinval, een beetje naar analogie van duochrome trends in pakweg de mode. Het toestel zou in een vroege testfase zitten, meldt een woordvoerder van Essential aan techsite The Verge. Volgens geruchten krijgt hij de (voorlopige) naam Project Gem mee.

Essential is het nieuwe project van Andy Rubin, de man die bij Google onder meer Android oprichtte, voordat hij het bedrijf moest verlaten wegens seksueel wangedrag. Zijn royale gouden parachute bij dat ontslag leidde onder meer tot sociale onrust en een staking van het personeel, dat Google ervan beschuldigde zijn directeuren een hand boven het hoofd te houden. De initiële beelden van dit Essential toestel komen van de twitteraccount van Rubin.

Het gaat alvast om het tweede toestel van Essential. De eerste Essential Phone, de PH-1, had ook al vrij opvallende kleuren maar brak verder niet veel potten op de markt, deels omdat de software die het draaide erg klungelig in elkaar zat bij lancering. Volgens geruchten zou deze versie voornamelijk via stem bediend worden, wat ook logisch lijkt als je naar de vorm kijkt. Gezien de geschiedenis van Rubin, lijkt het ook aannemelijk dat het toestel op Android zal draaien. Hoe de meerderheid van de apps er zullen uitzien op dat lange, smalle scherm, is echter nog een andere vraag.