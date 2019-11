Marcel De Beule, tot januari nog managing partner bij Nucleus Connect, start een nieuw hostingbedrijf. Weconnect.green combineert hosting en development met connectiviteit.

Weconnect.green zet in op een cloudagnostisch platform. "AWS, Azure, Google Cloud, een lokale cloud, on-premise of een combinatie: het is allemaal mogelijk", vertelt oprichter Marcel De Beule. Met software defined networking en virtualisatie zorgt het platform voor de verbinding van containers en virtuele machines in een public, private of hybride omgeving. "We geloven er sterk in dat het containergebruik nog zeer sterk zal toenemen. We bieden daarom ook managed container oplossingen aan zoals LXC en Docker K8s", aldus De Beule die daarvoor samenwerkt met Delta.blue.

Ook telecomdiensten

Weconnect.green wil verder het verschil maken door ondersteuning door te trekken van infrastructuur tot de eigenlijke applicaties ontwikkeld door een softwarebedrijf of web agency. "We werken zo de grijze zone van support weg door eigen ontwikkelaars die de klant op elk moment van de dag kunnen verder helpen", zegt De Beule.

Het nieuwe bedrijf is ook meteen een telecomleverancier via een Belgische telecomlicentie en kan zo een totaal managed access cloud pakket aanbieden. "Zowel voor netwerknoden als voor het beheer van hun infrastructuur kunnen klanten op die manier bij één gespecialiseerde en lokale partij terecht", vat Marcel De Beule het samen.