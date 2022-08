De voormalige medewerker kan tot 10 jaar celstraf en een geldboete van 250.000 dollar opgelegd krijgen.

De ex-medewerker stal informatie van Appl's autodivisie. Hij zou een intern document van 25 pagina's hebben buitgemaakt met daarin onder meer informatie over printplaten die Apple wil gebruiken in autonome voertuigen. Daarnaast zouden ook documenten over prototypes van Apple zijn gestolen. De man was sinds 2015 werkzaam bij Apple en was een hardware-ingenieur binnen het team dat zich bezig hield met de ontwikkeling van autonome voertuigen.

De ex-medewerker van de techgigant werd in 2018 gearresteerd op het vliegveld van San Jose. In november doet de rechter uitspraak in de rechtszaak tegen de man. Hij kan een celstraf van tien jaar en een geldboete van 250.000 dollar opgelegd krijgen.

