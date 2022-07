Exact haalt met Horeko gespecialiseerde cloudgebaseerde restaurant managementsoftware in huis.

Exact, aanbieder van bedrijfssoftware, neemt Horeko over voor een niet nader genoemd bedrag. Horeko is een Belgische leverancier van restaurant managementsoftware in de cloud gericht op middelgrote en kleine bedrijven in Nederland en België. Vanuit Heverlee biedt Horeko biedt een geïntegreerde oplossing voor ondernemers in de horecabranche die hen ondersteunt in zowel het managen van de keuken als de planning van medewerkers. De horecasoftware wordt gebruikt door restaurants, cafetaria's, hotels en franchiseketens.

'Met de toevoeging van Horeko aan ons portfolio kunnen we restauranthouders en andere horecaondernemers verder ontzorgen', zegt Paul Ramakers, CEO van Exact dat inzet op cloudgebaseerde producten die bedrijfsprocessen - zowel generieke als meer niche - automatiseren. Marvin van Dongen, co-founder Horeko, ziet ook van zijn kant groeipotentieel binnen Exact. Horeko bedient met de eigen software naar eigen zeggen meer dan 1.500 ondernemingen.

