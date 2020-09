Het Nederlandse softwarebedrijf Exact neemt haar landgenoot Unit4 Bedrijfssoftware over. Beide bedrijven zijn ook in België actief en aanwezig.

Beide bedrijven focussen zich op bedrijfssoftware, vooral gericht naar de KMO-markt in de Benelux. Het gaat onder meer om boekhoud- en facturatiesoftware waaronder de boekhoudsoftware Venice. Vorig jaar splitste Unit 4 Bedrijfssoftware zich al af van moederbedrijf Unit 4. Nu wordt die verzelfstandigde afdeling overgenomen door Exact voor een niet nader genoemd bedrag.

De ambitie van Exact is om het gecombineerde personeelsbestand zo veel mogelijk te behouden. Ook het management van Unit4 Bedrijfssoftware blijft in de nabije toekomst aan boord in hun huidige rol. Unit4 Bedrijfssoftware telt 268 werknemers waarvan 13,8 FTE's in België, het bedrijf wordt geleid door Herman de Jonge en heeft kantoren in Brugge, Utrecht, Sliedrecht, Barendrecht en Hengelo.

Rebranding

De overname is onderhevig aan regulatorische goedkeuring. Ze wordt afgerond zodra de ondernemingsraad en de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt haar fiat geven. Nadien is het ook de bedoeling dat de merknaam en de producten van Unit4 Bedrijfssoftware worden omgedoopt naar Exact.

Exact maakt zich sterk dat het niet louter marktaandeel koopt. Volgens het bedrijf biedt Unit4 complementaire functies en marktkennis. Het ziet de overname als een vervollediging van hun aanbod rond financieel management.

"Beiden zitten diepgeworteld in de unieke cultuur, taal, de manier van zakendoen en wettelijke eisen van de lokale bedrijven die ze bedienen. Deze samenvoeging creëert een lokale koploper die de meest geavanceerde en complete suite van cloud-oplossingen voor KMO's en accountantskantoren aanbiedt." Aldus Phill Robinson. CEO bij Exact.

"De acquisitie past binnen onze strategie om groei te realiseren via een krachtige combinatie van organische doorontwikkeling en de integratie van overgenomen producten."

