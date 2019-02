Exact Software heeft nieuwe eigenaar

Exact is voornamelijk bekend als leverancier van boekhoudsoftware voor kmo's. Onder sportfans geniet het in 1984 opgerichte bedrijf ook bekendheid als persoonlijk sponsor van autocoureur Max Verstappen.

Exact werd vier jaar geleden gekocht door Apax Funds, dat het bedrijf in 2015 van de beurs haalde voor 730 miljoen euro. Sindsdien is het stevig gegroeid. Nu komt het in handen van een nieuwe investeringsmaatschappij: KKR. Details en voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Het bedrijf werd opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkwartier in het Nederlandse Delft. Het levert zijn software aan 6.700 boekhouders die er de financiën van een 400.000 kmo's in de cloud mee beheren, zo meldt het persbericht. Bij Exact werken 1.400 mensen in twaalf verschillende landen.