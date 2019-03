Excel laat je tabel invoeren via foto

De mobiele Excel-apps voor iOS en Android krijgen kunstmatige intelligentie aan boord. Die kan onder meer een foto van een uitgeprinte tabel automatisch omzetten in een aanpasbare digitale tabel. De aanpassingen komen eerst naar de Android-versie van de Excel-app, en zullen binnenkort ook naar iOS komen voor gebruikers van Microsoft 365. Bedoeling is, uiteraard, om gegevensinvoer makkelijker, of althans meer accuraat te maken. Het skipt de stap van het eindeloos invoeren van cijfertjes in tabellen. In plaats daarvan wordt dat deel overgenomen door de software. De gebruiker zelf hoeft alleen nog de tabel na te kijken.

Het is alvast een van enkele nieuwe functies die worden uitgerold. Microsoft gaat onder meer ook beveiligingswaarschuwingen geven via de Authenticator-app. Zo zal een gebruiker een berichtje krijgen als het wachtwoord van zijn Outlook-account wordt veranderd.