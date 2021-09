De Microsoft Store laat sinds 28 september ook andere app stores toe binnen haar eigen applicatiewinkel. Het bedrijf pakt daarmee uit op het moment dat Apple onder vuur ligt omdat het dat niet toelaat en zo een stevig deel van de omzet inpikt.

Producten die op zichzelf staande winkels zijn en wiens hoofddoel is om digitale goederen te verkopen, zijn toegelaten op pc's, klinkt het in het nieuwe beleid van Microsoft. Of anders gezegd: je kan apps aanbieden in de Microsoft Store, met het betalingssysteem (en bijhorende commissie) van Microsoft. Maar je kan als grote speler ook je eigen store aanbieden en daarin apps via je eigen betaalsysteem, zonder te betalen aan Microsoft, gebruiken.

Steek naar Apple

Microsoft gaf in de zomer al te kennen dat het veel meer vrijheid zou geven in de Microsoft Store ten opzichte van concurrenten. Intussen is dat in de sector een gevoelig thema. Spelontwikkelaar Epic Games vecht momenteel een rechtszaak uit met Apple om dezelfde reden. Die eerste wil zelf digitale producten kunnen verkopen, maar dat mag op platformen van Apple enkel als dat via het betaalsysteem van de App Store loopt, waardoor Apple een stevige commissie krijgt op elk digitaal product dat Epic verkoopt.

Microsoft neemt een meer relaxe aanpak, het mag via de Microsoft Store, maar wie een eigen platform heeft, mag dat daar even goed aanbieden en die Store verder omzeilen. Onder meer Amazon en Epic Games zullen de eersten zijn die dat doen. Microsoft zegt dat dergelijke apps/winkels op dezelfde manier zullen behandeld worden als andere apps.

Weinig verschil

Weliswaar is die aanpak relatief revolutionair. Op pc's is het al decennia mogelijk om eender welke software te installeren. Zo kan je vandaag al perfect games kopen via de app van Steam of Epic die je op de klassieke manier (zonder app store) installeert.

De aanpak zou vooral een impact hebben op meer gesloten systemen zoals de iPhone of Android (al kan je ook daar vrij eenvoudig externe app-bestanden installeren). Maar in het geval van Microsoft kan dat ook betekenen dat bijvoorbeeld Xbox voortaan externe app stores bevat.

Producten die op zichzelf staande winkels zijn en wiens hoofddoel is om digitale goederen te verkopen, zijn toegelaten op pc's, klinkt het in het nieuwe beleid van Microsoft. Of anders gezegd: je kan apps aanbieden in de Microsoft Store, met het betalingssysteem (en bijhorende commissie) van Microsoft. Maar je kan als grote speler ook je eigen store aanbieden en daarin apps via je eigen betaalsysteem, zonder te betalen aan Microsoft, gebruiken.Microsoft gaf in de zomer al te kennen dat het veel meer vrijheid zou geven in de Microsoft Store ten opzichte van concurrenten. Intussen is dat in de sector een gevoelig thema. Spelontwikkelaar Epic Games vecht momenteel een rechtszaak uit met Apple om dezelfde reden. Die eerste wil zelf digitale producten kunnen verkopen, maar dat mag op platformen van Apple enkel als dat via het betaalsysteem van de App Store loopt, waardoor Apple een stevige commissie krijgt op elk digitaal product dat Epic verkoopt.Microsoft neemt een meer relaxe aanpak, het mag via de Microsoft Store, maar wie een eigen platform heeft, mag dat daar even goed aanbieden en die Store verder omzeilen. Onder meer Amazon en Epic Games zullen de eersten zijn die dat doen. Microsoft zegt dat dergelijke apps/winkels op dezelfde manier zullen behandeld worden als andere apps.Weliswaar is die aanpak relatief revolutionair. Op pc's is het al decennia mogelijk om eender welke software te installeren. Zo kan je vandaag al perfect games kopen via de app van Steam of Epic die je op de klassieke manier (zonder app store) installeert.De aanpak zou vooral een impact hebben op meer gesloten systemen zoals de iPhone of Android (al kan je ook daar vrij eenvoudig externe app-bestanden installeren). Maar in het geval van Microsoft kan dat ook betekenen dat bijvoorbeeld Xbox voortaan externe app stores bevat.