Na plotse onderbrekingen bant Twitter nu formeel third party apps. De regels zijn aangepast waardoor API's niet meer mogen gebruikt worden voor alternatieve Twitter-apps.

Ontwikkelaars van alternatieve Twitter-apps kregen al sinds 12 januari te kampen met storingen. Hun apps werkten niet meer en ze kregen daar zo goed als geen feedback rond van Twitter zelf. Het vermoeden bestond dat Twitter die apps liever zag verdwijnen.

Dat wordt nu formeel bevestigd. De nieuwe regels stellen dat de API's en inhoud van Twitter niet langer mogen gebruikt worden 'om een substituut van Twitter of een gelijkaardige service of product te maken of proberen te maken.' Dat maakt dergelijke alternatieven, vaak met eigen functies of een aangepaste interface, quasi onmogelijk.

Geen reclame

The Verge merkt op dat sommige ontwikkelaars wel degelijk betaalden voor toegang tot die API's. Het gaat dus niet alleen om gratis toegang. Maar tegelijk kregen gebruikers die zo'n alternatieve apps gebruikten geen reclame te zien. Dat maakt dat een betaald Twitter Blue abonnement, dat minder reclame bevat, voor die gebruikers minder interessant is.

De stopzetting is een nieuwe koerswijziging sinds Twitter in handen is van Elon Musk. Sindsdien is het merendeel van het personeel ontslagen en probeert het bedrijf voortdurend nieuwe dingen uit om geld te verdienen.

Deels is dat nodig omdat Twitter niet of amper winstgevend was, maar een andere reden is ook dat Elon Musk gebannen accounts weer toelaat en Twitter als een onbetrouwbaar platform neerzet, waardoor talloze adverteerders hun uitgaven op Twitter stoppen of verminderen.

